Xiaomi представила беспроводной утюг за 30 долларов

Xiaomi свою линейку бытовых товаров пополнила беспроводным утюгом Mi Cordless Steam Iron.

Этот утюг ничем не отличается от обычных. Так, в нем есть функция отпаривания и регулировка температуры, но его преимущество в том, что в нем нет провода.

Нагревается утюг от специальной площадки, которая и подключается к сети. Мощность Mi Cordless Steam Iron 2000 Вт, а резервуар для воды на 280 мл.

Максимальная температура нагрева подошвы 200 градусов. Температура поддерживается в течение 2 минут, но этого вполне достаточно, так как обычно вещь гладится не более минуты, после чего утюг ставится на площадку.

На самой станции Mi Cordless Steam Iron фиксируется на защелках, которые отстегиваются кнопкой на утюге.

Xiaomi пока только объявила цену на свою новинку — $30, а это около 2000 рублей, но о сроках выхода товара в продажу пока ничего не сказанно.