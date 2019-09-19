Xiaomi представил 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A

Xiaomi помимо недорогих Mi TV 4A с дисплеем на 40-дюймов и Mi TV 4X с экранами диагональю 43, 50 и 65 дюймов представила 70-дюймовую недорогую модель.

Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).

Управляется модель процессором Amlogic, а его вполне хватает для просмотра контента в максимальном разрешении. Памяти в недорогой модели 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ постоянной.

Для удобства управления в телевизоре установлена программная оболочка PatchWall, разработанная специально под управление с пульта телевизора.

Xiaomi Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном будет продаваться по цене $565.