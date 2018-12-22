Xiaomi представил обновленную версию ноутбука Xiaomi Mi Notebook Air 12.5

Xiaomi обновила свой компактный ноутбук Mi Notebook Air 12.5, который получил новый процессор и больше памяти.

Сегодня китайский производитель рассекретил обновленную 12,5-дюймовую модель. В ней теперь устанавливается процессор Core i5 и предположительно это Core i5-7200U4.

В компании пока не стали раскрывать модель процессора. В остальном ноутбук практически не изменился. Он выполнен в прежнем дизайне, оснащен все тем же Full HD экраном и 4 ГБ оперативной памяти.

При этом в нем теперь находится SSD накопитель на 256 ГБ. В Китае Mi Notebook Air 12.5 будет стоить $580.