Xiaomi предложила выбрать дизайн для народного флагмана Redmi

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.52 EUR/RUB: 72.84 BTC/USD: 5166.05

15 мая : понедельник

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

Статьи

Обзоры рынков

Xiaomi предложила выбрать дизайн для народного флагмана Redmi

15.04.2019 14:26

Таким образом, в Сети появилось новое изображение грядущей новинки, которую готовит бренд Redmi.
Слухи о новом смартфоне Redmi с процессором Snapdragon 855 появились достаточно давно, но ранее также представители компании заявляли о том, что ждать такую новинку скоро не стоит.

Тем не менее позднее в Сеть слили первые живые фото новинки, а недавно ее сфотографировали еще и на столе у директора по продуктам Xiaomi Вана Тенга Томаса.

Последний снимок удалили, но в Сети он все же остался. Также в Redmi недавно все-таки подтвердили, что готовится новинка с топовым процессором.

Предположений на эту тему немало и согласно последним инсайдерским данным, к выходу готовится народный флагман Pocophone F2, который за пределами Китая будет предлагаться под брендом Redmi.

В социальной сети между тем, Xiaomi предложила выбрать дизайн для народного флагмана Redmi опубликовав два варианта, где один с выдвижной камерой, как на модели, сфотографированной у представителя компании, а второй с обычным вырезом в экране. Новинка, по предварительным данным, будет представлена уже в мае.

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги