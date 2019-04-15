Таким образом, в Сети появилось новое изображение грядущей новинки, которую готовит бренд Redmi.

Слухи о новом смартфоне Redmi с процессором Snapdragon 855 появились достаточно давно, но ранее также представители компании заявляли о том, что ждать такую новинку скоро не стоит.

Тем не менее позднее в Сеть слили первые живые фото новинки, а недавно ее сфотографировали еще и на столе у директора по продуктам Xiaomi Вана Тенга Томаса.

Последний снимок удалили, но в Сети он все же остался. Также в Redmi недавно все-таки подтвердили, что готовится новинка с топовым процессором.

Предположений на эту тему немало и согласно последним инсайдерским данным, к выходу готовится народный флагман Pocophone F2, который за пределами Китая будет предлагаться под брендом Redmi.

В социальной сети между тем, Xiaomi предложила выбрать дизайн для народного флагмана Redmi опубликовав два варианта, где один с выдвижной камерой, как на модели, сфотографированной у представителя компании, а второй с обычным вырезом в экране. Новинка, по предварительным данным, будет представлена уже в мае.