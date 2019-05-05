Xiaomi поправила показатели аналитиков компании IDC

После отчета независимой аналитической компании IDC о продажах смартфонах компании Xiaomi, последняя опубликовала официальный отчет о поставках смартфонах в первом квартале.

Дело в том, что по данным IDC китайская компания отгрузила 25 миллионов смартфонов, что на 10% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Xiaomi не согласилась с данными IDC и сделала официальное заявление, в котором сообщается, что за отчетный период было продано 27,5 млн смартфонов.

В IDC уже отметили, что исправят свой отчет, но сделают это на следующей неделе.

Обычно производители не раскрывают точные данные о продажах смартфонов, но несоответствие в меньшую сторону могут повлиять на настроение инвесторов, а как можно понять ни одному производителю это не нужно.