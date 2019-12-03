Xiaomi полностью отказалась от смартфонов серии Mi Max03.12.2019 20:48
Об этом заявил управляющий менеджер компании Лу Вейбинг.
По его словам китайская компания Xiaomi полностью отказалась от смартфонов серии Mi Max.
Все работы в рамках этой линейке были прекращены, а сами смартфоны больше не интересны компании.
Напомним, что в линейке представлены аппараты Mi Max, Mi Max 2 и Mi Max 3, которые имеют диагональ экрана 6,9 дюйма.
Вероятно, причиной такого решения стал низкий спрос на такие модели, так как с такой диагональю на рынке представлены планшеты.
Те же iPhone 11 Pro Max и Samsung Galaxy Note10 имеют меньшую диагональ экрана, хотя тоже считаются большими аппаратами.
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