Xiaomi показала возможности 108 Мп камеры смартфона Mi MIX Alpha

Xiaomi 24 сентября представит свой самый загадочный смартфон Mi MIX Alpha. Про этот аппарат практически ничего не известно, за исключением того, что в нем будет инновационный дисплей и камера на 108 Мп.

Такие камеры выпускает компания Samsung, и Mi MIX Alpha станет первым смартфоном в мире с таким фотодатчиком.

Сегодня были опубликованы примеры фото, сделанные на Mi MIX Alpha. Эти снимки конечно не раскрывают всех возможностей основной камеры смартфона, так как их выложили в Сеть в неоригинальном разрешении.

На первой фотографии запечатлена девушка, где фото сделали с нескольких метров, второе изображение показывает лицо модели, а вот на третьем снимке уже продемонстрировали ее зрачок.

В компании Xiaomi дают понять насколько эффективно использование высокого разрешения камеры, впрочем, все это еще работает, в том числе и за счет программного обеспечения.

Получается, что со 108 Мп камерой оптический зум не нужен, по крайней мере в некоторых случаях.

Все подробности про Mi MIX Alpha будут раскрыты завтра. На презентации помимо этого смартфона еще представят Mi 9 Pro 5G и первый 8K-телевизор от Xiaomi.