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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

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Xiaomi показала возможности 108 Мп камеры смартфона Mi MIX Alpha

23.09.2019 22:09

Xiaomi 24 сентября представит свой самый загадочный смартфон Mi MIX Alpha. Про этот аппарат практически ничего не известно, за исключением того, что в нем будет инновационный дисплей и камера на 108 Мп.
Такие камеры выпускает компания Samsung, и Mi MIX Alpha станет первым смартфоном в мире с таким фотодатчиком.

Сегодня были опубликованы примеры фото, сделанные на Mi MIX Alpha. Эти снимки конечно не раскрывают всех возможностей основной камеры смартфона, так как их выложили в Сеть в неоригинальном разрешении.

На первой фотографии запечатлена девушка, где фото сделали с нескольких метров, второе изображение показывает лицо модели, а вот на третьем снимке уже продемонстрировали ее зрачок.

В компании Xiaomi дают понять насколько эффективно использование высокого разрешения камеры, впрочем, все это еще работает, в том числе и за счет программного обеспечения.

Получается, что со 108 Мп камерой оптический зум не нужен, по крайней мере в некоторых случаях.

Все подробности про Mi MIX Alpha будут раскрыты завтра. На презентации помимо этого смартфона еще представят Mi 9 Pro 5G и первый 8K-телевизор от Xiaomi.

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