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Xiaomi показала видеозвонок по 5G на смартфоне-слайдере Mi MIX 3

06.12.2018 13:00

Компания Xiaomi на выставке в Гуанчжоу показала работу своего смартфона в сети пятого поколения.

Демонстрация проводилась в тестовых сетях China Mobile 5G, а для демонстрации использовали Mi MIX 3 с модемом 5G. Полевое тестирование 5G в Китае начнется в первом квартале 2019 года.

На выставке представители Xiaomi на аппарате показали, как работает видеовызов и как работает браузер в Mi MIX 3.

Известно, что смартфоне был установлен новейший процессор Snapdragon 855, который официально был представлен вчера.

В нем также использовали модем X50 LTE и он способен обеспечить загрузку данных со скоростью 2 Гбит/с.

Остальные характеристики новой версии Mi MIX 3 скорее всего соответствуют текущей модели смартфона, а именно в смартфоне такая же двойная фронтальная камера с модулями 24+2 Мп, двойная основная 12+12 Мп и экран с 6,4-дюймовым AMOLED.

При этом есть вероятность, что версия устройства с 5G будут оснащена 10 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной.

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