Xiaomi показала универсальный пульт дистанционного управления за $12

Xiaomi продолжает расширять список устройств для «умного» дома и в этот раз был представлен универсальный пульт Mijia Universal Remote Control.

Пульт получил ИК-излучатель на 360 градусов, а его действие составляет до 10 метров. Пультом можно управлять через фирменное приложение для смартфона. Как заявляет производитель, в базе мобильной программы содержится свыше 6000 тысяч различных приборов разных фирм.

Помимо этого Mijia Universal Remote Control позволяет управлять техникой через голосовые команды.

Это будет актуально при управлении телевизором или кондиционером. В Китае универсальный пульт управления появится 20 марта, а его цена составит около 12 долларов.