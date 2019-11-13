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13 декабря : среда

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Xiaomi показала разобранный 108-Мп смартфон Mi Note 10

13.11.2019 09:31

Китайская компания с недавнего времени стала сама демонстрировать свои смартфоны изнутри.
Недавно Xiaomi показала на изображениях разобранный 108-Мп смартфон Mi Note 10, который в Китае был представлен как CC9 Pro.

Международная версия этого смартфона была представлена 6 ноября, а за день до этого дебютировала и китайская версия. В целом эти аппараты идентичны.

Что касается разобранного устройства, то на фото показали, что его батарея занимает достаточно много места, а за ним находится оптический сканер толщиной 0,3 мм.

Под аккумулятором также находится крупная звуковая карта.

Что касается основной камеры, то как известно в новинке пять модулей, главный из которых оказался заметно больше, чем другие.

Рядом с камерой располагается L-образная материнская плата, а также процессор Snapdragon 730G.

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