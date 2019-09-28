Xiaomi показала распаковку самого дорогого смартфона Mi Mix Alpha

Уникальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha был представлен 24 сентября. К этому устройству проявляют огромный интерес и многое техноблогеры хотят его взять на обзор.

Пока неизвестно получится ли это сделать российским блогерам, так как Xiaomi Mi Mix Alpha будет выпущен ограниченным тиражом.

Накануне китайская компания показала распаковку Mi Mix Alpha. В 50-ти секундном ролике продемонстрировали содержимое коробки, а также чехол для смартфона.

Напомним, Mi Mix Alpha будет продаваться по цене 2 800 долларов, и за такую цену китайская компания решила сделать премиальную упаковку черного цвета с гравировкой в золотом исполнении.