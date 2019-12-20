Xiaomi показала оболочку MIUI для будущих смартфонов

Xiaomi еще на презентации своего уникального смартфона Mi Mix Alpha сообщала, что будет и дальше развивать идеи, продемонстрированные в устройстве.

Теперь появились изображения будущей оболочки MIUI, которая адаптирована под опоясывающий экран как у Mi Mix Alpha.

Патентные изображения особой версии MIUI были поданы для регистрации еще год назад, но в общем доступе на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности их опубликовали только 13 декабря 2019 года.

На основе зарегистрированных эскизов специалисты портала Letsgodigital создали рендерные изображения оболочки MIUI.

В ней активно используются боковые грани дисплея, на которых может отображаться разная информация, к примеру, погода или уведомления.

Также грани позволяют управлять плеером, громкостью и некоторыми функциями приложений.