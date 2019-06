Xiaomi показала на видео лаунчер Poco Launcher 2.0

Xiaomi на официальной станице в Twitter представила новый лаунчер Poco Launcher 2.0, а сегодня уже публиковали первые изображения новой оболочки. Через несколько часов разработчики представили и сам лаунчер.

Впервые Poco Launcher появился в смартфоне Xiaomi Pocophone F1 и оболочка стала настолько интересна, что разработчики ее опубликовали для всех желающих в Google Play.

Более подробно рассмотреть новую оболочку можно на официальной странице в Twitter. Там ее показали в работе на смартфоне, причем есть предположение, что в ролике используется Xiaomi Pocophone F2, но на самом деле аппарат больше похож на Xiaomi Mi Mix 3.

We need you!

Do you want to experience POCO Launcher 2.0? Come and join us to be a user of POCO beta. A totally new launcher journey is waiting for you.

Download POCO Launcher 2.0 at https://t.co/hSpAZSnSNp pic.twitter.com/2Kjv9JUMjo

— MIUI (@miuirom) 14 июня 2019 г.