Xiaomi показала на видео и рендерах новый смартфон CC9

Xiaomi показала на видео и рендерах новый смартфон CC922.06.2019 21:00
Новый китайская смартфон Xiaomi CC9 сегодня показали не только в видео, но также и на официальном рендере.
Вчера китайская компания анонсировала новый бренд CC и первым аппаратом в линейке станет Xiaomi CC9, который как оказалось внешне является точной копией Mi 9.
По слухам в Xiaomi CC9 установят процессор Snapdragon 730, 48 Мп основную камеру и 32 Мп фронтальную.
Сканер отпечатков пальцев расположат в экране, как и в Mi 9. Ранее сообщали, что новинка получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Батарея в CC9 будет емкостью около 4000 мАч.
Презентация Xiaomi CC9 и CC9e должна состоятся в ближайшее время, но в самой компании пока не называют сроки.
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First promo video pic.twitter.com/gGcunIgLUd
— Xiaomishka (@xiaomishka) 22 июня 2019 г.
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