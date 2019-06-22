Xiaomi показала на видео и рендерах новый смартфон CC9

Новый китайская смартфон Xiaomi CC9 сегодня показали не только в видео, но также и на официальном рендере.

Вчера китайская компания анонсировала новый бренд CC и первым аппаратом в линейке станет Xiaomi CC9, который как оказалось внешне является точной копией Mi 9.

По слухам в Xiaomi CC9 установят процессор Snapdragon 730, 48 Мп основную камеру и 32 Мп фронтальную.

Сканер отпечатков пальцев расположат в экране, как и в Mi 9. Ранее сообщали, что новинка получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Батарея в CC9 будет емкостью около 4000 мАч.

Презентация Xiaomi CC9 и CC9e должна состоятся в ближайшее время, но в самой компании пока не называют сроки.