Xiaomi показала на тизере свои новые телевизоры

Xiaomi 24 сентября проведет большую презентацию своих продуктов, на которой покажет смартфон Mi 9 Pro 5G, новые аксессуары, а также телевизоры.

Китайский лидер рынка телевизоров опубликовал тизер, посвященный новым моделям телевизоров. На изображении продемонстрированы две модели с экранами 55 и 65 дюймов.

Ожидается, что будет представлена версия с 43-дюймовым экраном, но она не будет относиться с серии Mi TV Pro.

Xiaomi с 15 по 24 сентября на будущие новинки будет принимать предварительные заказы.

Для оформления заказа нужно внести предоплату в 15 долларов, а это гарантирует к телевизору подарок в виде саундбара, который стоит 55 долларов.