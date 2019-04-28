Xiaomi показала геймерское кресло AutoFull gaming chair

Xiaomi расширила ассортимент аксессуаров для геймеров новым креслом обшитым натуральной кожей.

Представленное AutoFull gaming chair в Китае предлагается за $415. Это кресло получила явно выраженную боковую поддержку и подголовник.

Внешне оно напоминает те, что используются в спортивных автомобилях, а при его создании подошли с расчетом на длительное нахождение пользователя в сидячем положении.

В кресле есть специальный подголовник, боковая поддержка, регулируемые по высоте подлокотники и обивка из воловьей кожи. Также кресло оснастили колесами, которые не оставляют следов на напольном покрытии.