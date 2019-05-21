Xiaomi показала чехол покрытый 24-каратным золотом для Xiaomi Mi 9

Ранее сообщалось, что китайская компания Xiaomi готовит премиальный Mi 9 с корпусом покрытым 24-каратным золотом. Но как оказалось производитель совместно со шведской компанией Golden Concept готовил золотой защитный чехол.

На сайте Mi.com золотой чехол уже есть, но его цена или количество выпущенных единиц не сообщатся.

Скорее всего вся информация будет разрыта в день официальных продаж, но его пока тоже не назначали.

Предположительно, цена чехла для Mi 9 будет выше 50% стоимости самого смартфона, но судя по комментариям к новому продукту спрос на него будет. В каких странах будет предлагаться чехол для Mi 9 пока неизвестно.