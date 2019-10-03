Xiaomi под брендом Redmi готовит таинственный гаджет с четверной камерой

Xiaomi под брендом Redmi готовит новый смартфон. Про него пока ничего не известно, но постер намекает, что в аппарате установят основную камеру с четырьмя модулями.

Постер был опубликован на официальном канале компании в «Твиттере» и на нем написано «4 подходит для всего». Что это за смартфон неизвестно.

Ранее сообщалось, что Mi Mix 4 отменен, а вместо него выйдет другой флагман. Позже авторитетный инсайдер написал, что в Mi CC9 Pro будет установлена камера с датчиком на 108 Мп. Но все эти смартфоны относятся к бренду Xiaomi.

Redmi сейчас работает как самостоятельный бренд, и про его будущую новинку впервые стало известно только из представленного постера.

Презентация смартфона пройдет 24 октября, и возможно до этого времени про аппарат будет известно практически все.