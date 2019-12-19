Xiaomi под брендом Akku выпустила лазерный дальномер

На площадке Youpin появился лазерный дальномер Xiaomi, который представили под брендом Akku, и под ним уже доступен аккумуляторный шуруповерт, лазерный уровень и пирометр.

Теперь модельный ряд дополнил и лазерный дальномер, который способен измерять расстояния до 50 метров. Устройство выполнили в ударопрочном корпусе и защитили его от пыли.

Завялено, что дальномеру для замера нужно всего 0,2 секунды. В лазерном дальномере установили всего две кнопки, где одна служит для изменения параметров, а вторая нужна непосредственно для активации лазера при замере.

С помощью устройства можно измерять площадь, объём, а также проводить непрерывный замер.

На фронтальной стороне еще установлен экран с подсветкой. Его размеры – 31х27 мм. Питается дальномер двумя батарейками типа ААА, которых хватит на 2000 измерений. На Youpin лазерный дальномер Akku стоит 17 долларов.