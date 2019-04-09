Xiaomi по распродаже за 12 часов продала 200 000 телевизоров

Xiaomi устроила грандиозную распродажу своих телевизоров и только через свой фирменный магазин компания за 12 часов продала 100 тыс. ТВ.

В Китае в честь ежегодного весеннего фестиваля, посвящённого 9-летию компании, Xiaomi снизила цены на свои телевизоры, а это позволило крупнейшему в КНР производителю за 12 часов на разных онлайн-магазинах реализовать в общей сложности 200 000 ед. телевизоров.

Стоит отметить, что распродажа коснулась не только телевизоров, но и других товаров.