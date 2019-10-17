Xiaomi планирует стать дорогим брендом

Xiaomi решила сменить политику компании и производить не только доступные смартфоны, но и дорогие, стоимость которых будет на индийском рынке превышать 400 долларов.

Новые планы развития компании решено применить в Индии, так как для китайского производителя это один из ключевых рынков.

Для этого рынка Xiaomi намерена выпустить несколько моделей дорогих смартфонов и телевизоров.

Помимо этого, в стране будет открыто более десяти тысяч розничных магазинов.

Расширение количества точек продаж товаров Xiaomi произойдет к середине следующего года.

Новая политика компании Xiaomi связана с тем, что ее считают дешёвым брендом. Так, средняя цена смартфона Xiaomi в Индии 250 долларов, а при выборе моделей более дорогого сегмента покупатели отдают предпочтение конкурентам в лице Oppo, Vivo и Samsung.

Не исключено, что новые изменения в дальнейшем начнут распространять в других странах.