Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G

Redmi Note 8 Pro основан на производительном процессоре от компании MediaTek.

Производитель применил недорогую платформу Helio G90T, которую позиционируют как игровую.

При этом многие пользователи предпочитают все-таки решения от Snapdragon, так как они себя давно зарекомендовали как надежные и стабильные.

По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.

Это тоже игровая платформа, которую в Snapdragon разрабатывали для недорогих смартфонов.

Напомним, Redmi Note 8 Pro уже доступен в РФ, но Redmi Note 8 пока в нашу страну не привезли.