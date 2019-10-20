Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G

Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G20.10.2019 16:14
Redmi Note 8 Pro основан на производительном процессоре от компании MediaTek.
Производитель применил недорогую платформу Helio G90T, которую позиционируют как игровую.
При этом многие пользователи предпочитают все-таки решения от Snapdragon, так как они себя давно зарекомендовали как надежные и стабильные.
По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.
Это тоже игровая платформа, которую в Snapdragon разрабатывали для недорогих смартфонов.
Напомним, Redmi Note 8 Pro уже доступен в РФ, но Redmi Note 8 пока в нашу страну не привезли.
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