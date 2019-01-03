Xiaomi переводит Redmi в независимый отдельный бренд

Xiaomi решила последовать примеру конкурентов и выделить линейку бюджетных смартфонов в отдельный бренд.

Компания официально объявила, что Redmi станет самостоятельным брендом. По словам главы Xiaomi, за счет того что Redmi станет отдельным брендом, компания сможет более четко выделить ценовые сегменты смартфонов.

Так, под брендом Mi будут выпускаться устройства топового уровня, а вот Redmi займется разработкой и производством смартфонов среднего и начального уровня.

Также глава китайской компании отметил, что за счет разделения Redmi и Mi, специалисты смогут больше внимания уделять смартфонам семейства Mi.

Первый смартфон под независимым брендом Redmi будет представлен 10 января и уже известно, что этот аппарат получит 48 Мп основную камеру.