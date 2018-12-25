Xiaomi в России оценила новую версию Pocophone F1 в 27 000 рублей

Новой версией становится смартфон в корпусе из кевлара.

До этого на российском рынке был доступен смартфон в версии 6/128 ГБ и 6/64 ГБ по цене 26 и 24 тыс. рублей.

В линейке есть и дорогой вариант 8/256 с кевларовым корпусом, но до российского рынка он не добрался и продаваться не будет.

При этом такой вариант, но с 6/128 ГБ с сегодняшнего дня стал предлагаться в России. Xiaomi оценила новую версию Pocophone F1 в России в 27 000 рублей.