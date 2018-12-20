Xiaomi оценила компактный фотопринтер в 72 доллара20.12.2018 23:54
Компания Xiaomi запустила официальные продажи нового фотопринтера, который носит название Xiaomi Mijia Photo Printer.
Xiaomi оценила компактный фотопринтер в 72 доллара, а стоимость одного листа для него составляет 20 центов.
Для того, чтобы приобрести набор 40 карточек для печати придется заплатить еще 8,5 доллара.
При этом изначально такой набор будет в комплекте с фотопринтером.
В компании отметили, что в течении нескольких часов после старта продаж, фотопринтер приобрели 10 тысяч человек.
В целом принтер по размерам немного больше современного смартфона. В нем все лишь одна кнопка – включение. Остальное управление принтером происходит со смартфона через специальное приложение — Mijia. Разрешение снимков 300 х 300 dpi, а их диагональ – шесть дюймов.
На нем можно печатать не только фотографии, но и другие небольшие вещи, в числе которых почтовые открытки или визитки.
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