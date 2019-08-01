Xiaomi оснастит свои смартфоны обратной беспроводной зарядкой

Xiaomi пока неохотно устанавливает в свои смартфоны беспроводную зарядку, но в будущем у нее выйдет аппарат, который не только будет заряжаться от площадки с индукционной катушкой, но также и отдавать заряд другим устройствам.

В бета-версии MIUI было обнаружено упоминание обратной беспроводной зарядки, а данные о ней опубликовали на ресурсе XDA Developers.

В коде прошивки указано, что смартфон будет отдавать беспроводным способом заряд другим устройствам.

Также на ресурсе разработчиков указали, что смартфон будет иметь автоматическое отключение катушки, если зарядка прервана более чем на 90 секунд.

Предположительно беспроводную обратную зарядку получит Mi Mix 4.