Xiaomi оснастила Mi 9 Pro 5G экраном профессионального уровня

Презентация Xiaomi Mi 9 Pro 5G состоится 24 сентября, и несмотря на скорый показ устройства компания продолжает рассказывать про главные особенности смартфона.

Сейчас китайский производитель заявляет, что в Mi 9 Pro 5G будет установлен очень качественный дисплей профессионального уровня.

Дисплей Mi 9 Pro 5G получил сертификат China Institute of Metrology, в котором указано, что значение Delta E в смартфоне составляет 1,38.

Насколько действительно экран в смартфоне будет качественными и как на это отреагируют пользователи, станет известно уже после старта продаж смартфона.

Стоит отметить, что Xiaomi Mi 9 Pro 5G в Китае уже доступен для предзаказа, но цену на устройство пока не называют.