Xiaomi оснастила Mi 9 Pro 5G экраном профессионального уровня

Xiaomi оснастила Mi 9 Pro 5G экраном профессионального уровня23.09.2019 15:19
Презентация Xiaomi Mi 9 Pro 5G состоится 24 сентября, и несмотря на скорый показ устройства компания продолжает рассказывать про главные особенности смартфона.
Сейчас китайский производитель заявляет, что в Mi 9 Pro 5G будет установлен очень качественный дисплей профессионального уровня.
Дисплей Mi 9 Pro 5G получил сертификат China Institute of Metrology, в котором указано, что значение Delta E в смартфоне составляет 1,38.
Насколько действительно экран в смартфоне будет качественными и как на это отреагируют пользователи, станет известно уже после старта продаж смартфона.
Стоит отметить, что Xiaomi Mi 9 Pro 5G в Китае уже доступен для предзаказа, но цену на устройство пока не называют.
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