Xiaomi опубликовала фото сделанные на 48 и 32 Мп камеры смартфона CC9

Смартфон Xiaomi CC9 получит основную камеру на 48 Мп с датчиком от Sony и 32 Мп фронтальную камеру.

Презентация нового китайского смартфона Xiaomi CC9 состоится 2 июля и в компании уже стали постепенно раскрывать информацию про будущую новинку.

Поскольку Xiaomi CC9 будет молодежным смартфоном, то основной упор в нем сделан именно на фото и видеосъёмку.

Сегодня были опубликованы селфи выполненные на лицевую камеру Xiaomi CC9, а позже в Сеть были выложены снимки сделанные на основную 48 Мп камеру.

Ранее инсайдерами были раскрыты характеристики Xiaomi CC9.