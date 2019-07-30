В компании наконец-то прокомментировали ситуацию с дешевым флагманским смартфоном Pocophone F1.

Предполагалось, что его преемника представят в ближайший месяц-два, так как с момента выпуска Pocophone F1 прошел уже год.

В начале текущего года были еще первые сообщения о преемнике модели, но в итоге новой информации появляться не стало, а вместо этого источники стали сообщать об отказе от смартфонов бренда Pocophone.

Однако, Xiaomi опровергла отказ от смартфонов Pocophone. Как заявил представитель бренда, отказываться от смартфонов линейки никто не собирался, однако в ближайшее время преемника Pocophone F1 ждать не стоит.

Причиной назвали тот факт, что команда у бренда небольшая и сейчас все силы направлены на усовершенствование Pocophone F1. Так, например, смартфон недавно получил нового обновление MIUI 10.3.6.0.