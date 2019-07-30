Xiaomi опровергла отказ от смартфонов Pocophone

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.52 EUR/RUB: 70.64 BTC/USD: 9523.45

30 августа : вторник

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Xiaomi опровергла отказ от смартфонов Pocophone

30.07.2019 21:44

В компании наконец-то прокомментировали ситуацию с дешевым флагманским смартфоном Pocophone F1.
Предполагалось, что его преемника представят в ближайший месяц-два, так как с момента выпуска Pocophone F1 прошел уже год.

В начале текущего года были еще первые сообщения о преемнике модели, но в итоге новой информации появляться не стало, а вместо этого источники стали сообщать об отказе от смартфонов бренда Pocophone.

Однако, Xiaomi опровергла отказ от смартфонов Pocophone. Как заявил представитель бренда, отказываться от смартфонов линейки никто не собирался, однако в ближайшее время преемника Pocophone F1 ждать не стоит.

Причиной назвали тот факт, что команда у бренда небольшая и сейчас все силы направлены на усовершенствование Pocophone F1. Так, например, смартфон недавно получил нового обновление MIUI 10.3.6.0.

Смартфоны Pocophone F1 стали получать важное обновление

Просмотры:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги