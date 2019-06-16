Xiaomi опередила всех блогеров и показала распаковку смартфона Xiaomi Mi 9T

В Xiaomi решили не дожидаться, когда в Сети появятся распаковки ее нового смартфона Xiaomi Mi 9T (в Китае предлагается как Redmi K20).

Китайский производитель сам записал видеоролик, в котором показана распаковка смартфона, а также озвучены все его основные характеристики.

В рекламном ролике продемонстрировали содержимое стандартной коробки, в которой традиционно находится кабель, блок питания, документация и защитный чехол, причем он черного цвета, а не прозрачный как обычно. Напомним, в Xiaomi Mi 9T комплектная зарядка на 18 Вт.

Redmi K20 в Китае уже давно продается, а в Европе и России этот смартфон будет предлагаться как Xiaomi Mi 9T, причем для Европы аппарат уже представили, а в конце месяца он должен появится и в РФ.

