Xiaomi официально снизила цены на смартфон Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 SE является более простой версией флагмана Mi 9 и сейчас этот смартфон подешевел на $30 от последней цены.

В Китае на старте продаж Xiaomi Mi 9 SE с 6 БГ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти предлагали за $297, а через некоторое время смартфон начал дешеветь.

После очередного официального снижения цены, аппарат стали предлагать за $223 в версии 6/64 и $251 за модификацию 6/128 ГБ.

Напомним, в Mi 9 SE установлена 48 Мп основная камера с датчиком Sony IMX586 и 20 Мп фронтальный фотодатчик размещенный в каплевидном вырезе.

Также устройство оснастили AMOLED дисплеем, подэкранным сканером отпечатка пальца, модулем NFC и инфракрасным датчиком для управления техникой.