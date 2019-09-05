Xiaomi официально снизила цены на смартфон Xiaomi Mi 9 SE

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Xiaomi официально снизила цены на смартфон Xiaomi Mi 9 SE

05.09.2019 23:12

Xiaomi Mi 9 SE является более простой версией флагмана Mi 9 и сейчас этот смартфон подешевел на $30 от последней цены.
В Китае на старте продаж Xiaomi Mi 9 SE с 6 БГ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти предлагали за $297, а через некоторое время смартфон начал дешеветь.

После очередного официального снижения цены, аппарат стали предлагать за $223 в версии 6/64 и $251 за модификацию 6/128 ГБ.

Напомним, в Mi 9 SE установлена 48 Мп основная камера с датчиком Sony IMX586 и 20 Мп фронтальный фотодатчик размещенный в каплевидном вырезе.

Также устройство оснастили AMOLED дисплеем, подэкранным сканером отпечатка пальца, модулем NFC и инфракрасным датчиком для управления техникой.

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