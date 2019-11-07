Xiaomi объявила в России цены на Redmi 8 и Redmi 8A

Xiaomi в России объявила о скидках на смартфоны, а также озвучила цены на бюджетные смартфоны Redmi 8 и Redmi 8A.

11.11 китайская компания со скидкой в 3990 рублей будет предлагать Mi 9T, а смартфон Mi A3 с чистой операционной системой Android можно будет купить на 3000 рублей дешевле от текущей розничной цены.

Бюджетные смартфоны Redmi 8 и Redmi 8A можно будет приобрести за 9 990 и 8 990 рублей.

В честь предстоящей распродажи Xiaomi в Facebook будет оповещать подписчиков о новых предложениях.

11 ноября распродажа товаров будет и на площадке AliExpress.

