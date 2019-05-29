Xiaomi объединила зубную щетку с фитнес-трекером Mi Band 3

Xiaomi объединила зубную щетку с фитнес-трекером Mi Band 329.05.2019 00:03
Зубную щетку разработала компания Oclean, которую спонсирует Huami, а в нее в свою очередь инвестирует китайская компания Xiaomi.
«Умную» зубную щетку разрабатывали специалисты Oclean и Huami, которые объединили электрическую зубную щетку с браслетом Mi Band 3.
Точнее от последнего достался сам модуль, но в нем уже используется цветной экран.
На показанных изображения продемонстрировали зубные щетки посвященные фильмам «Мстители».
Известно, что щетка подключается к смартфону, а через специальное приложение можно посмотреть статистику и определить качество чистки зубов.
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