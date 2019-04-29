Xiaomi необычном образом прорекламировала смартфон Xiaomi Mi 9 SE

Новый рекламный ролик уже удален, так как он вызвал большое количество гневных комментариев за плохой пример молодому поколению.

Xiaomi в малазийском аккаунте Twitter опубликовала провокационный ролик, в котором показали, как молодой человек флиртует с женщиной в Facebook Messenger, в то время как его супруга спит рядом.

Для удобства набора текста мужчина освобождает руку и тем самым будит супругу. В этот момент она и увидела провокационную переписку мужа с другой женщиной.

Xiaomi в рекламе намекнула, что такого бы не произошло, если бы использовался удобный Xiaomi Mi 9 SE.

Такой подход к рекламе товара не понравился многим, и компания решила удалить этот не совсем удачный ролик.