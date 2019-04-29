Xiaomi необычном образом прорекламировала смартфон Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi необычном образом прорекламировала смартфон Xiaomi Mi 9 SE29.04.2019 20:11
Новый рекламный ролик уже удален, так как он вызвал большое количество гневных комментариев за плохой пример молодому поколению.
Xiaomi в малазийском аккаунте Twitter опубликовала провокационный ролик, в котором показали, как молодой человек флиртует с женщиной в Facebook Messenger, в то время как его супруга спит рядом.
Для удобства набора текста мужчина освобождает руку и тем самым будит супругу. В этот момент она и увидела провокационную переписку мужа с другой женщиной.
Xiaomi в рекламе намекнула, что такого бы не произошло, если бы использовался удобный Xiaomi Mi 9 SE.
Такой подход к рекламе товара не понравился многим, и компания решила удалить этот не совсем удачный ролик.
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