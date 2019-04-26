Xiaomi «ненавидит» компанию Lenovo за обман пользователей смартфонов

Xiaomi «ненавидит» компанию Lenovo за обман пользователей смартфонов26.04.2019 17:50
Xiaomi раскритиковала Lenovo за обман и нечестные маркетинговые уловки, так как недавно приставленный Lenovo Z6 Pro не поддерживает 27 Вт зарядку.
Дело в том, что в комплекте со смартфоном предлагается 27 Вт зарядное устройство, но сам смартфон ее не поддерживает, а максимум он может принимать заряд мощностью только 18 Вт.
После такого обмана Xiaomi в социальной сети выступила с критикой в адрес Lenovo.
Глава бренда Redmi и вице-президент Xiaomi Лу Вэйбин в Weibo написал:
«Мы ненавидим, что некоторые люди используют недостоверную информации для получения необоснованной прибыли».
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