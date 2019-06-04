Xiaomi назвала дату презентации фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4

Xiaomi назвала дату презентации фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 404.06.2019 23:09
В последнее время в Сети все чаще стали появляться живые фотографии новинки, что означало скорый ее дебют.
При этом в компании долго не анонсировали дебют модели, но сегодня представитель компании в социальной сети официально сообщил, что фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 будет представлен 11 июня.
Вместе с сообщением был опубликован и первый тизер, где акцент сделали на то, что в браслете будет реализован голосовой помощник и он получит цветной экран.
В компании обещают реализовать в браслете немало новых функций, но при этом его стоимость оставить приемлемой.
Ранее уже сообщалось, что в Mi Band 4 будет аккумулятор на 135 мАч, версия с NFC, а также поддержка Bluetooth 5.0.
Инсайдер показал на снимках рабочий фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 4
Просмотры:Метки: Xiaomi, Xiaomi Mi Band 4