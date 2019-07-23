Китайский производитель электроники распространил в Сети тизерное изображение, в котором продемонстрирован силуэт нового смартфона.

Xiaomi намекнула на дизайн игрового смартфона Black Shark 2 Pro – обновленной версии Black Shark 2, и судя по тизеру дизайн модели останется почти без изменений.

Предполагается, что в устройстве могут появиться настраиваемые светодиодные полоски, а работать он будет на новом процессоре Snapdragon 855 Plus.

Оперативной памяти предложат 12 ГБ. Данные о процессоре и ОЗУ были подтверждены ранее в Geekbench, где аппарат показал результат на уровне Xiaomi Mi 9.

Помимо этого представитель компании заявил, что новый Black Shark 2 Pro получит скорость реакции выше, чем у предшественника, а также в смартфоне появится новая версия технологии жидкостного охлаждения. К тому же заявлен экран с частотой 120 кадров в секунду.

Презентация игрового смартфона состоится 30 июля.