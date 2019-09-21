Xiaomi намекает на премиальные материалы в Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 Pro 5G получит премиальные материалы, об чем намекает новый тизер компании.

Xiaomi в Сети опубликовала новое изображение, на котором изображены материалы, используемые в смартфоне.

Среди них указан и титан, причем предполагается, что из металла сделают рамку, а заднюю панель выполнят из керамики, а вот сапфировое стекло будет закрывать объективы камеры.

Предположительно такое обилие дорогих материалов получит эксклюзивная версия смартфона.

Напомним, Xiaomi Mi 9 Pro 5G уже доступен для предзаказа, но только на территории Китая.