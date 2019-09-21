Xiaomi намекает на премиальные материалы в Mi 9 Pro 5G

Xiaomi намекает на премиальные материалы в Mi 9 Pro 5G21.09.2019 22:59
Xiaomi Mi 9 Pro 5G получит премиальные материалы, об чем намекает новый тизер компании.
Xiaomi в Сети опубликовала новое изображение, на котором изображены материалы, используемые в смартфоне.
Среди них указан и титан, причем предполагается, что из металла сделают рамку, а заднюю панель выполнят из керамики, а вот сапфировое стекло будет закрывать объективы камеры.
Предположительно такое обилие дорогих материалов получит эксклюзивная версия смартфона.
Напомним, Xiaomi Mi 9 Pro 5G уже доступен для предзаказа, но только на территории Китая.
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