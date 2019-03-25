Xiaomi начала распространять новую стабильную версию MIUI 10.2.6

Xiaomi «по воздуху» начала распространять глобальную версию прошивки MIUI 10.2.6.0PFHINXM. Первой ее могут скачать жители Индии, а позже она станет доступна для других регионов.

В новой версии MIUI повысили стабильность работы системы, а также добавили несколько новых возможностей и изменили пользовательский интерфейс.

В прошивке устранили баг в работе системы распознавания пользователя по лицу.

Также пользователям смартфонов от Xiaomi стала доступна глобальная бета-версия MIUI 10 9.3.21, в которой уже изменили настройки отображения строки состояния для аппаратов с вырезом, обновили систему уведомления и изменили ряд параметров.