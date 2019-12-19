Xiaomi начала работать над новым смартфоном Redmi 9

Предшественник этой модели — Redmi 8 был представлен недавно, но в китайской компании уже приступили к работе над новым аппаратом.

Инсайдеры уже сообщили первые подробности о проекте выпуска смартфона Redmi 9.

Если верить источнику, то модель выйдет уже в начале следующего года. Аппарату приписывают процессор MediaTek Helio G70, который пока еще официально не представлен.

Оперативной памяти в новинке будет минимум 4 ГБ, а встроенной – 64 ГБ. Также известно, что в модели установят 6,6-дюймовый экран, в котором будет каплевидный вырез.