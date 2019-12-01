Xiaomi начала производство очень дорогого смартфона Mi Mix Alpha

Xiaomi начала производство очень дорогого смартфона Mi Mix Alpha01.12.2019 21:33
Ранее уже сообщалось, что Mi Mix Alpha будет выпущен ограниченной партией.
Его презентация состоялась в конце сентября этого года, и тогда смартфон носил статус концепта.
Однако, инсайдер сообщил, что Xiaomi начала производство очень дорогого Mi Mix Alpha.
На предприятии стали выпускать аппарат в небольших количествах, а общий запланированный к выпуску тираж составит 10 тысяч экземпляров.
Скоро аппарат поступит в продажу на территории Китая, а вот выйдет ли он за пределы этой страны пока неизвестно.
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