Xiaomi начала производство очень дорогого смартфона Mi Mix Alpha

Ранее уже сообщалось, что Mi Mix Alpha будет выпущен ограниченной партией.



Его презентация состоялась в конце сентября этого года, и тогда смартфон носил статус концепта.

Однако, инсайдер сообщил, что Xiaomi начала производство очень дорогого Mi Mix Alpha.

На предприятии стали выпускать аппарат в небольших количествах, а общий запланированный к выпуску тираж составит 10 тысяч экземпляров.

Скоро аппарат поступит в продажу на территории Китая, а вот выйдет ли он за пределы этой страны пока неизвестно.