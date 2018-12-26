Xiaomi начала продажи портативного пылесоса за 36 долларов

Xiaomi запускает в продажу свой новый портативный пылесос SWDK Cordless Portable Vacuum Cleaner.

Это устройство вначале появилось на площадке коллективного финансирования и там за него просили $47. Сейчас его можно заказать в фирменном онлайн-магазине компании, но уже дешевле — $36.



Мощность портативного аккумуляторного пылесоса 450 Вт и он весит всего 1 кг, при этом он способен качественно чистить мягкую мебель.

Разработчики отметили, что пылесос создает 8 тысяч вибраций в минуту, а за счет высокой мощности устройство с мебели может засасывать даже клещей.

К тому же на щетке еще расположена ультрафиолетовая лампа для уничтожения опасных микробов. На одном заряде Xiaomi SWDK Cordless Portable Vacuum Cleaner способен проработать до 25 минут, а на полную зарядку требуется всего 2,5 часа.