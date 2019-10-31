Xiaomi начала продажи подушки с массажёром и подогревом

Xiaomi на своей площадке коллективного финансирования запустила сбор средств на «умную» подушку, в которой есть подогрев, Bluetooth и два стереодинамика.

Подушка представлена в двух версиях – мужская и женская, а отличаются они размерами, где мужская немного больше и тяжелее.

Размер подушки 60 на 34 см, толщина от 7 до 11 см. Вторая версия подушки тоньше – от 5 до 8 см.



Гаджет для комфортного сна выполнен из латекса. В нем сделали углубление для шеи, а внутри расположили систему подогрева, массажер и импульсный излучатель для увеличения кровотока.

Регулировать температуру можно от 38 до 53 градусов, а система массажера получила 15 режимов.

Для дополнительного комфорта в подушке есть два стереодинамика и Bluetooth, через который можно подключится к смартфону и узнать о качестве сна. «Умную» подушку можно заказать за 42 доллара.