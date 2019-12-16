Xiaomi начала продажи мощного миниатюрного пылесоса

Xiaomi на стартовой площадке коллективного финансирования начала предлагать новый портативный пылесос Roidmi Nano. Его уже можно заказать в черном или белом цвете по цене 355 долларов (2,2 тыс. рублей).

Представленный пылесос работает от встроенного аккумулятора, и он может стать незаменимым помощником, как в хозяйстве, так и автомобиле.

Портативный пылесос весит 500 г. Его высота 275 мм, а диаметр 60 мм.

На одном заряде пылесос проработает до 25 мин.

Питание мощного мотора обеспечивает встроенная батарея на 2200 мАч. В устройстве установили несколько ступеней фильтрации и пылесборник на 50 мл.

Заявлено, что мотор работает на 45 000 оборотов в минуту и обеспечивает силу всасывания до 6000 Па.