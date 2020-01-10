Xiaomi начала продажи детских «умных» часов с двумя камерами

Xiaomi свои новые «умные» часы анонсировала несколько дней назад, а теперь они поступили в продажу по цене $187.

Модель под названием Mitu Children Learning Watch 4Pro пока доступна только в Китае и в первую очередь она рассчитана на детей, так как в часах установили две камеры, где одна направлена на пользователя, а вторая снимает окружающую обстановку.

Поэтому родители при видеозвонке всегда могут увидеть, где находится их ребенок.



Помимо двух камер в часах установили NFC и GPS. Экран в часах диагональю 1,78-дюйма с высокой плотностью пикселей – 326 точек на дюйм.

В новинке установили процессор Snapdragon Wear 2500, который дополняет 1 ГБ оперативной памяти.

Флеш-накопитель будет на 8 ГБ. Батарея в Mitu Children Learning Watch 4Pro имеет емкость 920 мАч, а этого хватает на пять дней работы.

На новые часы установили программное обеспечение для изучения английского языка. Также через камеры часов ребенок сможет изучать окружающие объекты, а для этого ему достаточно навести на объект камеры и на дисплее появится описание объекта.