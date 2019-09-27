Xiaomi начала продажи дешевого аналога фитнес-браслета Mi Band 4

Xiaomi на популярной китайской интернет-площадке JD.com начала продажи нового фитнес-браслета Hey+ 1S.

Это устройство предлагается по цене 25 долларов, и в нем уже есть NFC и AMOLED дисплей с диагональю 0,95 дюйма.

С аналогичными параметрами Xiaomi Mi Band 4 в Китае стоит 33 доллара.



Hey+ 1S получил в сравнении с Hey+ 1 менее скруглённые углы. Заявлено, что новинка способна проработать на одном заряде до 18 дней, а также в ней заявлена водонепроницаемость 5 ATM.

Стоит отметить, что Mi Band 4 внешне очень сильно похож на прошлогодний Hey+ 1. Не исключено, что Mi Band 5 будет выглядеть как Hey+ 1S.