Xiaomi начала принимать заказы на телевизор Xiaomi TV Pro

Xiaomi новый телевизор Mi TV Pro представит 24 сентября, но в Китае он уже стал доступен для пердзаказа.

Официально цены на новинку пока не раскрывают, но компания предлагает оформить заказ на новый телевизор.

Xiaomi Mi TV Pro выставили для показа в одном из фирменных магазинов компании, а для оформления заказа клиенту предлагают внести 14 долларов.

Первые покупатели телевизора гарантировано получат еще подарок – саундбар стоимостью 56 долларов. Также сегодня китайский производитель раскрыл информацию про «железо» Mi TV Pro.

В базовой конфигурации будет установлено 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти, но еще представлены версии с увеличенным объёмом памяти.

Процессор в Mi TV Pro установят четырехядерный Amlogic T972. В продаже будет доступно три диагонали — 43, 55 и 65 дюймов. Все они должны быть с разрешением 8К.