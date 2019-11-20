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21 декабря : четверг

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Xiaomi начала принимать заказы на электронную книгу Mi Reader

20.11.2019 20:34

Xiaomi, как и обещала, представила свою первую электронную «читалку», о которой первые упоминания появились в первой половине года.
Устройство получило название MiReader. В нем установлен шестидюймовый e-ink дисплей, который является лучшим для чтения книг.

К тому же он потребляет минимальное количество энергии, а точнее заряд аккумулятора тратится только в момент обновления страницы.

Таким образом, заряда батареи MiReader хватит примерно на месяц работы. В основе ридера лежит процессор Allwinner B300.

Памяти в гаджете установили 1 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Работает «читалка» под управлением адаптированной версии Android 8.1 Oreo.


MiReader поддерживает все самые популярные и редкие форматы книг, а также устройство получило возможность синхронизироваться со смартфоном.

MiReader уже доступен для заказа на площадке коллективного финансирования Xiaomi, а по предзаказу ридер стоит 579 юаней (5200 рублей).

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