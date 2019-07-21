Xiaomi начала предлагать механические часы с полностью прозрачным корпусом

Xiaomi на собственной площадке коллективного финансирования запустила сбор средств на новые механические часы с полностью прозрачным корпусом.

Часы под названием T-Series CIGA Design оценили в 101 доллар, а в случае успешного старта заказчики получат свой модный аксессуар после 2 августа.

T-Series CIGA Design являются обычными механическими часами, но они сделаны в современном и можно сказать в нетрадиционном стиле.

Их корпус полностью прозрачный, что позволяет пользователю видеть всю начинку часов. Модель будет предлагаться с ремешками черного и красного цветов.



