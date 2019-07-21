Xiaomi начала предлагать механические часы с полностью прозрачным корпусом

Xiaomi начала предлагать механические часы с полностью прозрачным корпусом21.07.2019 00:28
Xiaomi на собственной площадке коллективного финансирования запустила сбор средств на новые механические часы с полностью прозрачным корпусом.
Часы под названием T-Series CIGA Design оценили в 101 доллар, а в случае успешного старта заказчики получат свой модный аксессуар после 2 августа.
T-Series CIGA Design являются обычными механическими часами, но они сделаны в современном и можно сказать в нетрадиционном стиле.
Их корпус полностью прозрачный, что позволяет пользователю видеть всю начинку часов. Модель будет предлагаться с ремешками черного и красного цветов.
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