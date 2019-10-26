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27 ноября : воскресенье

ТОП новости

Интервью

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Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

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Колонка эксперта

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Обзоры рынков

Xiaomi начала большую распродажу телевизоров

27.10.2019 01:00

Xiaomi решила устроить очередную распродажу, в рамках которой по сниженной цене будет предлагать телевизоры, но как всегда не в России.
Акции запустили в Китае, где сейчас можно приобрести Xiaomi TV 4S с матрицей диагональю 75-дюймов за 650 долларов (42 тыс. рублей).

Китайская компания снизила цены и на другие модели, включая самые дешевые.

Например, модель с 32-дюймовым экраном продают за 99 долларов, а это около 6,5 тыс. рублей.

Щедрое предложение действует на площадках Xiaomi Mall, Xiaomi Youpin, Xiaomi Home, Jingdong, Tmall, Suning Tesco, но только с учётом, что покупатель по сниженной цене сейчас оформляет заказ, а 1 ноября он только вступит в силу и будет произведена полная оплата.

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